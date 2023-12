Tokyo Electron Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electron":

Die Tokyo Electron-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,63 Prozent auf, was geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Insgesamt wird die Tokyo Electron-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet, da sie mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich erfährt.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Tokyo Electron-Aktie von 24370 JPY einen positiven Trend, da er um 6,54 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 deutet mit einem Kurs von 22003,4 JPY auf eine positive Entwicklung hin, da der Abstand zum GD200 bei +10,76 Prozent liegt. Somit wird der Aktienkurs als insgesamt "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung für die Tokyo Electron-Aktie. Der RSI7 beträgt 36,18 und der RSI25 liegt bei 36,07, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indicators führt.

Insgesamt erhält die Tokyo Electron-Aktie somit gemischte bis leicht positive Bewertungen in Bezug auf Dividende, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Relative Strength Index.