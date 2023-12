Tokyo Electron Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Tokyo Electron wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt also eine "gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Tokyo Electron im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,21 Prozent erzielt, was 46,05 Prozent über dem Durchschnitt von 14,16 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt im Durchschnitt 40,88 Prozent. Tokyo Electron liegt aktuell 19,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Tokyo Electron zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 149. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tokyo Electron basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 1,63 Prozent aus, was 0,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent ist. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "neutral".