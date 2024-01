Tokyo Electron Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Tokyo Electron hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 99,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 51,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +48,53 Prozent für Tokyo Electron bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine starke Rendite von 17,94 Prozent verzeichnen, wobei es 81,87 Prozent über dem Durchschnittswert in diesem Bereich liegt. Diese Überperformance in beiden Branchen führt zu einem "Gut"-Rating für Tokyo Electron.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tokyo Electron ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 151,19) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tokyo Electron liegt bei 66,05, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutrale Situation bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Tokyo Electron derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".