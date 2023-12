Tokyo Electron Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Tokyo Electron-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine leicht niedrigere Dividendenrendite von 1,63 % auf. Dies bedeutet eine Differenz von 0,31 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,94 %. Daher wird der Ertrag als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Tokyo Electron-Aktie gute Bewertungen. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 22761,23 JPY, was zu einer Abweichung von +7,13 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 24385 JPY führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22103,9 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von +10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird die Tokyo Electron-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tokyo Electron lassen ebenfalls positive Bewertungen zu. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Tokyo Electron eine Rendite von 60,21 Prozent erzielt hat, was 46 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten von 40,59 Prozent liegt Tokyo Electron mit 19,63 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.