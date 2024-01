Tokyo Electron Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electron":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Tokyo Electron-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,87 liegt. Auch hier zeigt sich, dass Tokyo Electron weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Tokyo Electron.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Tokyo Electron in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tokyo Electron weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Tokyo Electron beträgt aktuell 1,63 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,85 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bei Tokyo Electron in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.