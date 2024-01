Tokyo Electron Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Tokyo Electron-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 21515,78 JPY, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 24120 JPY liegt und somit einen Abstand von +12,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 23103,6 JPY, was einer Differenz von +4,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Tokyo Electron-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Tokyo Electron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +48,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 81,87 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tokyo Electron nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (1,63 % gegenüber 1,85 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokyo Electron bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 151,19 als unterbewertet eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.