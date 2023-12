Tokyo ElectronPK Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Tokyo Electron-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert. Die Anlegerstimmung wird als "gut" bewertet, da die Diskussionen um das Unternehmen zunehmend positiver wurden. Darüber hinaus hat die Aktie eine höhere Aufmerksamkeit der Anleger erfahren, was ebenfalls zu einem positiven "gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tokyo Electron-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. In diesem Fall ergibt sich ein Wert von 36,18 für den RSI7 (sieben Tage) und 36,07 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Tokyo Electron mit 1,63 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Tokyo Electron-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,82, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und erhält daher eine positive "gut"-Bewertung.