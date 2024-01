Tokyo ElectronPK Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Tokyo Electron-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 21515,78 JPY, was einen Abstand von +12,1 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von 24120 JPY bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 23103,6 JPY, was einer Differenz von +4,4 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tokyo Electron-Aktie liegt bei 66,05, was als "Neutral" eingestuft wird, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Tokyo Electron-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie angemessen bewertet ist und als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tokyo Electron nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Die geringe Differenz von 0,22 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.