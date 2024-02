Tokyo ElectronPK Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Tokyo Electron hat im letzten Jahr eine Rendite von 86,56 Prozent erzielt, was 65,9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 51,68 Prozent, wobei Tokyo Electron aktuell 34,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tokyo Electron liegt bei 5,56 und der RSI25 beträgt 17,42, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokyo Electron liegt bei 18,82, was 88 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 152. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet und "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.