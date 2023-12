Tokyo Electric Power Co. Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tokyo Electric Power beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 24,01 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Tokyo Electric Power in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmung hat sich jedoch in letzter Zeit deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Tokyo Electric Power-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.