Tokyo Electric Power Co. Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenpolitik von Tokyo Electric Power weist derzeit niedrigere Dividenden auf als der Branchendurchschnitt der Stromversorger, nämlich 0 % im Vergleich zu 2,22 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positiven Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt Gespräche über positive Themen bezüglich des Unternehmens Tokyo Electric Power. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt der Stromversorger wird Tokyo Electric Power aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,6, was einem Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 25,96 entspricht. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine fundamentale "Gut"-Empfehlung.

Bei Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ziehen. Im Fall von Tokyo Electric Power wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Tokyo Electric Power daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.