Tokyo Electric Power Co. Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Tokyo Electric Power-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht sie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Stromversorgern eher zu einem unrentablen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Tokyo Electric Power als unterbewertet, da das KGV mit 3,6 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der bei 26,01 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine positive Veränderung der Stimmung hinweist. Daher erhält Tokyo Electric Power für diesen Faktor die Einschätzung "Gut", was sie insgesamt zu einem "Gut"-Wert macht.

Aus technischer Sicht wurde für die Tokyo Electric Power-Aktie ein Durchschnitt von 568,19 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 797 JPY, was einem Unterschied von +40,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik einbringt.