Tokyo Electric Power Co Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Die Tokyo Electric Power wird auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 552,4 JPY, was einer Überperformance von +31,81 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs von 728,1 JPY entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 654,28 JPY zeigt mit einer Abweichung von +11,28 Prozent ein positives Bild. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Tokyo Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt nur um 28,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,61 Prozent für die Tokyo Electric Power und resultiert in einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit 34,61 Prozent über dem Durchschnittswert von 28,86 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Tokyo Electric Power beträgt 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger, 2,24) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Tokyo Electric Power eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.