Tokyo Electric Power Co. Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Tokyo Electric Power hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 63,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt nur um 28,86 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Tokyo Electric Power eine Outperformance von +34,61 Prozent aufweist. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von 28,86 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 34,61 Prozent erzielt. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Tokyo Electric Power ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,6 auf, was 86 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Bei der Dividendenrendite hingegen zeigt sich ein anderes Bild. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Tokyo Electric Power von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tokyo Electric Power liegt bei 84,91, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,26, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, welches zu einem Rating von "Schlecht" führt.