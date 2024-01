Tokyo Electric Power Co. Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Die Tokyo Electric Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +39,29 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Bewertung von +16,89 Prozent und somit auch ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tokyo Electric Power-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tokyo Electric Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tokyo Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,47 Prozent, was eine Outperformance von +30,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Tokyo Electric Power-Aktie also positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht und in Bezug auf die Anlegerstimmung, jedoch negative Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik.