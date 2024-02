Tokyo Electric Power Co. Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Der Aktienkurs von Tokyo Electric Power hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 59,87 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in der "Stromversorger"-Branche der letzten 12 Monate liegt bei 33,62 Prozent, wobei Tokyo Electric Power mit 26,25 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tokyo Electric Power mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tokyo Electric Power haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Tokyo Electric Power ist jedoch überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Daher ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".