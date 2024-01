Tokyo Chuo Auction Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Tokyo Chuo Auction weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 6,24 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da der RSI7 aktuell bei 50 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Tokyo Chuo Auction weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 100, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Infolgedessen erhält es hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 82 und liegt mit 154 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32. Dies führt zu einer Überbewertung des Tokyo Chuo Auction-Wertpapiers und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Tokyo Chuo Auction eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenrendite, den RSI und das KGV, während das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft wird.