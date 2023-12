Tokyo Chuo Auction Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Tokyo Chuo Auction hat eine niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste. Mit einer Rendite von 0% liegt sie 6,26 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 6,26%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Tokyo Chuo Auction eine Performance von -5,56%. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" im Durchschnitt um 1,24%, was einer Underperformance von -6,79% entspricht. Im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 9,27%, wobei die Tokyo Chuo Auction 14,83% darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die aktuelle Aktie von Tokyo Chuo Auction liegt mit einem Kurs von 0,67 HKD 2,9% unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 (−6,94%) als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tokyo Chuo Auction beträgt 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit die Einstufung als "Schlecht" erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Tokyo Chuo Auction aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, der Performance-Unterperformance in der Branche und dem Sektor sowie der charttechnischen Einschätzung und den RSI-Werten als "Schlecht" bewertet.