Tokyo Chuo Auction Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tokyo Chuo Auction-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überkaufung der Aktie an, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die RSIs der Tokyo Chuo Auction.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Tokyo Chuo Auction-Aktie um 31,37 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tokyo Chuo Auction-Aktie ein Durchschnitt von 0,71 HKD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 0,67 HKD lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommentare auf sozialen Plattformen bezüglich der Tokyo Chuo Auction-Aktie waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Branchenvergleich eine eher negative Einschätzung der Tokyo Chuo Auction-Aktie.