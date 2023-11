Tokuyama Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die Aktie von Tokuyama wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,83 um 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56,12. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls ein positives Signal. Der aktuelle Kurs von 2406,5 JPY liegt 7,04 Prozent über dem GD200 (2248,2 JPY), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Das GD50, das die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2318,96 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,77 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Tokuyama eine Dividendenrendite von 3,08 % auf, was 0,23 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,86 %. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tokuyama führt.