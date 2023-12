Tokuyama Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Tokuyama-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen ging es vor allem um positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tokuyama liegt bei 15,27, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 49,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokuyama einen Wert von 18 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 18,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Tokuyama zahlt, was 66 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, bietet die Aktie von Tokuyama eine Dividendenrendite in Höhe von 3,08 %, was einen Mehrertrag von 0,22 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.