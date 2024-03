Tokuyama Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die Aktienanalyse von Tokuyama zeigt, dass das Unternehmen aus charttechnischer Sicht eine gute Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2306,33 JPY, während der aktuelle Kurs 2720 JPY beträgt, was eine Abweichung von +17,94 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) fällt mit einem Wert von 2391,25 JPY positiv aus, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tokuyama-Aktie ist ebenfalls positiv. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 14,21 für die Aktie angegeben, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt einen neutralen Wert von 46,06, was jedoch nicht die Gesamteinschätzung beeinträchtigt.

Der fundamentale Aspekt der Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt, was 61 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.