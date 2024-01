Tokuyama Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die technische Analyse der Tokuyama-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2269,17 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2391 JPY weicht somit um +5,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2307,59 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +3,61 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Tokuyama-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tokuyama ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende können Anleger bei einer Investition in die Tokuyama-Aktie eine Dividendenrendite von 3,08 % erzielen, was 0,22 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz um Tokuyama haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium vergeben wird. Insgesamt erhält Tokuyama daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.