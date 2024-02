Tokuyama Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

In den letzten Wochen konnte bei Tokuyama eine deutliche positive Veränderung in der Stimmung und im Buzz festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine positive Tendenz zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede. Zusammengefasst erhält Tokuyama in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut" und "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2281,11 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2339,5 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2311,23 JPY, was einen Abstand von +1,22 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Insgesamt wird Tokuyama in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tokuyama nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 0,39 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,79, was 63 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.