TokuyamaADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Tokuyama-Aktie: Neutral bis Gut bewertet

Die Tokuyama-Aktie zahlt derzeit eine Dividende in Höhe von 3,08 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,84 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 10, was die Aktie als überverkauft kennzeichnet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,21, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokuyama liegt aktuell bei 18, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 55,2, was die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Auch aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Tokuyama-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich die Tokuyama-Aktie aufgrund der Dividende, des RSI, des KGV und der technischen Analyse als neutral bis gut bewertet einstufen.