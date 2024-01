Tokmanni Oyj Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Tokmanni haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Laut unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tokmanni liegt bei 28,42, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tokmanni aktuell bei 13,04 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15 EUR, was einen Abstand von +15,03 Prozent aufbaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +12,36 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher ebenfalls "Gut".