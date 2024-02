Tokmanni Oyj Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Tokmanni-Aktie ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Meinungen wider, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führte.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tokmanni-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,43 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,78 EUR liegt somit deutlich darüber (Unterschied +17,5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,9 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,91 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Tokmanni gemessen, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was kaum identifizierbare Änderungen ergab.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tokmanni-Aktie zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,23) ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tokmanni.