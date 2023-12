Tokmanni Oyj Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Tokmanni lassen sich durch eine genaue Analyse der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Tokmanni auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Tokmanni veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über Tokmanni diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tokmanni-Aktie mit einem Kurs von 14,59 EUR inzwischen +11,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +12,4 Prozent, was auch hier zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Tokmanni-Aktie einen RSI7-Wert von 4,07, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 38,76, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.