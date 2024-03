Tokmanni Oyj Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Tokmanni-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 79, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI von 59,31, so ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tokmanni.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tokmanni eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge in Bezug auf Tokmanni gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Tokmanni festgestellt wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tokmanni-Aktie beträgt 13,78 EUR, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 14,96 EUR eine deutliche Überbewertung (+8,56 Prozent Abweichung) ergibt und somit eine "Gut"-Bewertung für Tokmanni bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 15,39 EUR, und der letzte Schlusskurs von 14,96 EUR liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,79 Prozent). Somit erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Tokmanni basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.