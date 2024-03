Tokmanni Oyj Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Tokmanni liegt bei 37,01 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,05 und bestätigt ebenfalls die "neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Tokmanni wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tokmanni bleibt gering, was zu einem weiteren "neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 16 EUR lag, was einem Unterschied von +17,13 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 13,66 EUR erhält Tokmanni eine positive Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 15,3 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Tokmanni basierend auf dem Relative Strength Index, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.