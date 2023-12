Tokens.com Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Momentan beträgt der 7-Tage-RSI für Tokens 79,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -24,15 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, ergibt sich eine Abweichung von nur -1,4 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,81 %) zu einer niedrigeren Bewertung führt und somit eine "Schlecht"-Einstufung nach sich zieht.

Auf fundamentalen Basis ist Tokens im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,65 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 52,55 bei 99 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.