Tokai Tokyo Financial Holdingsadr Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Tokai Tokyo wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Ebenso verlief die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tokai Tokyo mit 4,16 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab ebenfalls eine positive Beurteilung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 436,28 JPY, während der Kurs der Aktie bei 526 JPY liegt, was einer Abweichung von +20,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führte zu einer "Gut"-Bewertung, obwohl eine leichte Abweichung von -0,42 Prozent festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 47,83 eine "Neutral"-Einstufung, ebenso wie der RSI25, der bei 60,9 liegt.

Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Tokai Tokyo.