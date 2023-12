Tokai Tokyo Financial Holdingsadr Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividendenrendite für Tokai Tokyo beträgt 4,16 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 5,35 Prozent liegt. Deshalb haben die Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tokai Tokyo-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 89,58. Dies führt zu einer schlechten Einstufung. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einstufung für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 23,58, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Tokai Tokyo. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tokai Tokyo daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, eine schlechte Einstufung für den RSI und eine gute Bewertung für das KGV. Das Sentiment und der Buzz werden neutral bewertet.