Tokai Tokyo Financial Holdingsadr Aktie: Einfach unglaublich

Die Tokai Tokyo-Aktie wird sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht positiv bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 427,82 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 534 JPY liegt, was einer Abweichung von +24,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 519,86 JPY, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist Tokai Tokyo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,58 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tokai Tokyo liegt bei 62,96 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,78 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf technischer Basis.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tokai Tokyo höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 1,13 Prozentpunkte (4,16 % gegenüber 3,02 %).

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Tokai Tokyo-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.

Tokai Tokyo Financial Holdingsadr kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tokai Tokyo Financial Holdingsadr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tokai Tokyo Financial Holdingsadr-Analyse.

Tokai Tokyo Financial Holdingsadr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...