Tokai Soft im Check!

Die technische Analyse der Tokai Soft-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1096,73 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1153 JPY, was einem Unterschied von +5,13 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1147,48 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tokai Soft also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen über Tokai Soft in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Tokai Soft bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird die Aktivität rund um Tokai Soft als mittel eingestuft und erhält daher die Bewertung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tokai Soft weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Tokai Soft-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.