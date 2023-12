Tokai Soft Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Tokai Soft-RSI liegt bei 62,32, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tokai Soft-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1058,5 JPY mit dem aktuellen Kurs (1115 JPY) verglichen, was eine Abweichung von +5,34 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tokai Soft wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Tokai Soft auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gibt keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Stärke der Diskussion, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.