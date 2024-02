Tokai Soft Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Bewertung von Tokai Soft-Aktien ergibt ein neutrales Bild, basierend auf der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant geändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tokai Soft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1099,07 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1136 JPY weicht um +3,36 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, welcher bei 1147,88 JPY liegt, weist nur eine geringe Abweichung von -1,03 Prozent auf, was erneut zu einem neutralen Rating führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell 87,5 Punkte beträgt, was darauf hinweist, dass Tokai Soft momentan überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Tokai Soft in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für Tokai Soft-Aktien.