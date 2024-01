Tokai Soft Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Intensität der Diskussion in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tokai Soft wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tokai Soft-Aktie hat einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (44,64) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tokai Soft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tokai Soft wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Tokai Soft auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,82 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tokai Soft-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1067,85 JPY mit dem aktuellen Kurs (1130 JPY) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,19 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.