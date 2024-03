Tokai Soft Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Tokai Soft. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine Bewertung von "gut" für Tokai Soft. Der RSI7 liegt bei 5,26 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten. Bezüglich des gleitenden Durchschnittskurses erhält Tokai Soft insgesamt die Bewertung "gut". Der GD200 verläuft bei 1117,24 JPY, während der Aktienkurs bei 1235 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,54 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 1176,14 JPY zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Analysten haben die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zu Tokai Soft neutral bewertet. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft.

