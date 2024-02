Tokai Lease Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Tokai Lease-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 1303,55 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1403 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1306,72 JPY) liegt mit einem Unterschied von +7,37 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Tokai Lease-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tokai Lease führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative-Strength-Index (RSI) der Tokai Lease liegt bei 16,82, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,73 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Tokai Lease-Aktie.