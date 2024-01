Tokai CarbonADR Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tokai Carbon in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Tokai Carbon wurde in etwa gleich häufig wie normal diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Tokai Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 3,03 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,84 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokai Carbon derzeit bei 7,94, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 55. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anhand von trendfolgenden Indikatoren festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Tokai Carbon-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1178,6 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1041 JPY liegt, was einer Abweichung von -11,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Tokai Carbon eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Tokai Carbon auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.