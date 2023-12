Tokai CarbonADR Aktie: Aus und vorbei!

Die Analyse von Tokai Carbon ergibt interessante Einblicke in die langfristige Stimmung und Diskussionstätigkeit rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität in den letzten Monaten war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tokai Carbon liegt bei 86,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und entsprechend als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird daher als neutral eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Tokai Carbon in den letzten Tagen überwiegend negativ. Sowohl in den Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten herrschte eine dominierend negative Stimmung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Tokai Carbon beträgt derzeit 3,03%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,86% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite ebenfalls neutral eingestuft.

Insgesamt erhält Tokai Carbon in den analysierten Kategorien vorwiegend neutrale Bewertungen.