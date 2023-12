Tohokushinsha Film Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Wertpapieren könnten kurzfristige Kursrückgänge zu erwarten sein, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Tohokushinsha Film-Aktie analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, da er ebenfalls bei 35,76 liegt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1020,06 JPY für den Schlusskurs der Tohokushinsha Film-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1305 JPY, was einer Abweichung von +27,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1234,1 JPY liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,75 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wird die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Dabei ergibt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend wird das Anleger-Sentiment in sozialen Medien betrachtet, wobei in den letzten zwei Wochen neutral über die Tohokushinsha Film-Aktie diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.