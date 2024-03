Tohokushinsha Film Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "White Energy":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen wurde insbesondere die Aktie von Tohokushinsha Film in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es keine stark positiven oder negativen Ausschläge, und auch die allgemeine Diskussion drehte sich weder übermäßig positiv noch negativ um das Unternehmen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen betrachtet. Der RSI von Tohokushinsha Film liegt bei 29,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 48,34 eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt ergibt sich hierbei eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien und deren Intensität können ebenfalls die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Für Tohokushinsha Film wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dabei kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Auch die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, ergibt eine positive Bewertung für die Tohokushinsha Film. Der GD200 des Wertes liegt bei 1190,22 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1426 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,81 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1411,06 JPY, was einer Abweichung von +1,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.