Tohoku Electric Power Co Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation bezüglich Tohoku Electric Power hat sich in den letzten Wochen laut unserer Analyse kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den Social Media war in letzter Zeit neutral gegenüber Tohoku Electric Power. Es gab keine extrem positiven oder negativen Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Deshalb erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 885,46 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1008 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 6 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Tohoku Electric Power basierend auf der RSI-Analyse.