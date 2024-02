Tohoku Electric Power Co Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tohoku Electric Power liegt bei 53,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse der Tohoku Electric Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 929,73 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 981,9 JPY liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +5,61 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 974,89 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+0,72 Prozent) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tohoku Electric Power eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Tohoku Electric Power von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.