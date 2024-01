Toho Titanium Aktie: DAS heißt noch nichts

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Toho Titanium-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Toho Titanium-Aktie beträgt 59,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 49,63 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Toho Titanium-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Toho Titanium derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1909,66 JPY, während der Aktienkurs bei 1842 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,54 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1867,44 JPY, was einer Abweichung von -1,36 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu der Gesamteinschätzung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toho Titanium. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.