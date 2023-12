Toho Titanium Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmung der Anleger bei Toho Titanium in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Toho Titanium mittlerweile auf 1932,06 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1880 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,69 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 1856,98 JPY, was einen Abstand von +1,24 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Technische Analyse insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass Toho Titanium eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Toho Titanium in diesem Punkt eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toho Titanium-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 47, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage (45,74) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Toho Titanium.