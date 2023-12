Toho Titanium Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Toho Titanium-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1927 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1843 JPY, was einem Unterschied von -4,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1866,06 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,24 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Toho Titanium in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Toho Titanium bezüglich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für Toho Titanium in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Toho Titanium ergibt ebenso eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI von 40,72 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 53,91 Punkten zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Toho Titanium-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, Anlegerstimmung und den RSI-Werten als "Neutral" bewertet.