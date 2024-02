Toho Kinzoku Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Toho Kinzoku-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1415,1 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1880 JPY liegt, was einer Abweichung von +32,85 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1382,3 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs (+36,01 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt neutralen Diskussionen und Interaktionen über die Toho Kinzoku-Aktie in den letzten zwei Wochen. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Toho Kinzoku-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.